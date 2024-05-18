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АКВАРІНОЛ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ - ПРОМИВАННЯ ПОРОЖНИНИ НОСУ ДЛЯ ДІТЕЙ 70 мл - Харків (568026) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
110,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
110,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
118,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
110,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
110,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
118,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
110,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
117,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
117,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
118,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
118,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
110,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
110,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (2)
117,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
110,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
110,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
110,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
110,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
117,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
110,80 грн