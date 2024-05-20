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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Одеса (584629) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
1537,03
Економія: -168,68 грн
1368,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
1542,95
Економія: -103,52 грн
1439,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
1431,82
Економія: -56,92 грн
1374,90 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
1583,97
Економія: -138,61 грн
1445,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (1)
1535,99
Економія: -103,96 грн
1432,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (2)
1551,48
Економія: -238,93 грн
1312,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (1)
1565,54
Економія: -286,68 грн
1278,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: упаковка (1)
1544,43
Економія: -118,32 грн
1426,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
Всього: упаковка (4)
1388,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (2)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (2)
1396,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
1399,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
1387,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
1391,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Всього: упаковка (2)
1401,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1396,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
1233,84 грн