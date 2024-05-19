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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Львів (584629) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
1307,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
1292,69
Економія: -74,39 грн
1218,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
1551,54
Економія: -158,01 грн
1393,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (2)
1580,56
Економія: -304,02 грн
1276,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
1544,73
Економія: -170,45 грн
1374,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
1530,51
Економія: -77,75 грн
1452,76 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
1547,10
Економія: -101,74 грн
1445,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
1539,84
Економія: -94,48 грн
1445,36 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
1324,86
Економія: -112,77 грн
1212,09 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (4)
1225,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
1225,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
1322,00
Економія: -121,08 грн
1200,92 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
1225,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:45
Перечин, пл. Народна, 3
Всього: упаковка (2)
1233,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
1404,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мукачево, вул. Купальна, 14
Всього: упаковка (2)
1396,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всього: упаковка (1)
1555,09
Економія: -148,23 грн
1406,86 грн