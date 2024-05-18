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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (584629) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
1403,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (1)
1401,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (3)
1320,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
1233,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
1233,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
1424,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Панютине, вул. Заводська, 9-А
Всього: упаковка (1)
1396,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
1576,57
Економія: -137,14 грн
1439,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
1571,23
Економія: -220,65 грн
1350,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
1583,67
Економія: -164,97 грн
1418,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (1)
1392,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (2)
1317,16
Економія: -148,53 грн
1168,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
1307,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (1)
1532,58
Економія: -170,15 грн
1362,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (1)
1546,06
Економія: -85,89 грн
1460,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (2)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (1)
1403,11 грн