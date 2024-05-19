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БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ ДИТИНИ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАРІВ ТА КОМАХ 20 мл - Львів (579164) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
123,26
Економія: -0,68 грн
122,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
111,46
Економія: -7,15 грн
104,31 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
100,20
Економія: -4,80 грн
95,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
117,71
Економія: -5,21 грн
112,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
104,70
Економія: -5,70 грн
99,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
116,92
Економія: -4,42 грн
112,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
126,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн