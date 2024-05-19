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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ТА ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ І КУПАННЯ "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ" 300 мл - Київ (558834) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (2)
187,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
200,66 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (1)
200,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
181,41
Економія: -14,51 грн
166,90 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
Всього: упаковка (1)
209,78 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
200,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
171,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 8
Всього: упаковка (1)
122,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (2)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лугова (Оболонський), 12
Всього: упаковка (1)
200,66 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
200,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
175,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (1)
187,59
Економія: -18,49 грн
169,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Всього: упаковка (1)
182,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
200,66 грн