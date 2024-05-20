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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "LINDO" PK 820 з трубочкою, 0 міс., №1 - Одеса (578173) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
172,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
170,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
182,82
Економія: -17,61 грн
165,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
174,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
179,83
Економія: -23,13 грн
156,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
169,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
166,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
192,62
Економія: -37,70 грн
154,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
163,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
166,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
170,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
176,08
Економія: -11,81 грн
164,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
171,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
180,37
Економія: -14,21 грн
166,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (2)
181,75
Економія: -25,36 грн
156,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
168,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
171,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
184,05
Економія: -17,59 грн
166,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
195,61
Економія: -29,36 грн
166,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
181,20
Економія: -15,90 грн
165,30 грн