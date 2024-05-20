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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "LINDO" PK 082, №1 - Запоріжжя (148459) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
94,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
94,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
94,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
96,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
97,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
94,92 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 8-А
Всього: упаковка (1)
94,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (2)
96,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (2)
96,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (2)
93,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Першотравнева, 26
Всього: упаковка (1)
93,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
94,29 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
73,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (3)
93,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
94,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
97,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
94,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
94,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
93,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
Всього: упаковка (2)
94,18 грн