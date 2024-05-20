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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "LINDO" PK 082, №1 - Одеса (148459) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
95,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
97,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
94,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
94,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
93,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
94,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (3)
94,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (1)
95,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
Всього: упаковка (1)
80,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
Всього: упаковка (2)
96,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
93,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
Всього: упаковка (1)
94,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шевченкове, вул. Вишнева, 21
Всього: упаковка (1)
96,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 167
Всього: упаковка (1)
94,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
Всього: упаковка (1)
95,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городнє, вул. Широка, 40-А
Всього: упаковка (1)
94,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Грушівка, вул. Першотравнева, 17
Всього: упаковка (1)
97,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (1)
96,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (1)
96,98 грн