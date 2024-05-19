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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ "LINDO" PK 082, №1 - Київ (148459) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
94,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
93,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
94,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
96,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (1)
94,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (2)
96,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
93,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
95,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
93,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Всього: упаковка (1)
93,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 13
Всього: упаковка (1)
94,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
96,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 1
Всього: упаковка (1)
94,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (1)
84,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
Всього: упаковка (1)
94,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48
Всього: упаковка (1)
94,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
Всього: упаковка (1)
97,81 грн