БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-FIX® 12 см х 4 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (574658) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
Аптека
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Аптека
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Альго-фарм
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом