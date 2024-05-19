БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-FIX® 8 см х 4 м, №1 - Київ (574656) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Астарта
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Всього: упаковка (130)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом