Альфаполістатин капсули 350 мг, №30 - Харків (572065) Лікарський препарат - ціни
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Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Всього: упаковка (24)
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (24)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 69