Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (2) 1222,07 грн Забронювати

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 1373,58 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 1329,47 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 08 хв Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (1) 1321,93 грн Забронювати

Елітфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (3) 1300,00 Економія: -169,00 грн 1131,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 1228,80 Економія: -52,80 грн 1176,00 грн Забронювати

Аптека інтернет цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 129 Всього: упаковка (1) 1277,00 Економія: -146,00 грн 1131,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 1343,95 грн Забронювати