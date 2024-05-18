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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейAPIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТИНГ ДЛЯ ГУБ ТА ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІЦіни в аптеках

APIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТИНГ ДЛЯ ГУБ ТА ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 15 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (556026) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
1300,00
Економія: -169,00 грн
1131,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1221,98
Економія: -45,98 грн
1176,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1329,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1321,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
1222,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1373,41
Економія: -4,64 грн
1368,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
1131,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1131,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1131,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1343,95 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом