Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Елітфарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (3) 1300,00 Економія: -169,00 грн 1131,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 1221,98 Економія: -45,98 грн 1176,00 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 1329,47 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (1) 1321,93 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (2) 1222,07 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 1373,41 Економія: -4,64 грн 1368,77 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (1) 1131,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється за 44 хв Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 1343,95 грн Забронювати