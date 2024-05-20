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SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ 20 АЛЬПІЙСЬКИХ ТРАВ ЕВКАЛІПТ ТА МЕНТОЛ льодяники, №12 - Одеса (552288) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
79,84 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (15)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (4)
73,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (4)
73,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (3)
69,86 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (8)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (3)
79,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (3)
73,18 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (3)
73,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (4)
73,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (8)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (6)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (3)
66,53 грн