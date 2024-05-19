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SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ 20 АЛЬПІЙСЬКИХ ТРАВ ЕВКАЛІПТ ТА МЕНТОЛ льодяники, №12 - Київ (552288) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (3)
73,18 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (13)
69,86 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (4)
69,86 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
68,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (3)
68,53 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (4)
69,86 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (3)
68,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Всього: упаковка (4)
76,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (7)
76,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
73,18 грн