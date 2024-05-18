SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ 20 АЛЬПІЙСЬКИХ ТРАВ ЕВКАЛІПТ ТА МЕНТОЛ льодяники, №12 - Дніпро (Дніпропетровськ) (552288) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 47 аптеках
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (8)
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Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (8)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Дніпро, тупик Запорізький, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Економна аптека
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Ламана, 2