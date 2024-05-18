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SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ 20 АЛЬПІЙСЬКИХ ТРАВ ЕВКАЛІПТ ТА МЕНТОЛ льодяники, №12 - Дніпро (Дніпропетровськ) (552288) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (5)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (8)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (4)
73,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (8)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (8)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (8)
73,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (11)
76,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (4)
73,18 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Ламана, 2
Всього: упаковка (3)
73,18 грн