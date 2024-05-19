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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ" 300 мл - Київ (572489) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
158,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
189,02
Економія: -34,59 грн
154,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
196,45
Економія: -29,45 грн
167,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
158,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
158,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
158,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
158,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,00 грн