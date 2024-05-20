Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ" 500 мл - Одеса (554873) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
234,50 грн
Южна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
234,50 грн
В інших містах:
Аптека сімейна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
164,93
Економія: -0,09 грн
164,84 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (2)
167,09
Економія: -2,31 грн
164,78 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
124,91 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
123,06
Економія: -0,05 грн
123,01 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
166,62 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
172,75 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (2)
161,24 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (1)
167,77 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
166,03
Економія: -0,68 грн
165,35 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
167,67 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
Всього: упаковка (1)
171,48
Економія: -0,16 грн
171,32 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
172,50 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 31
Всього: упаковка (1)
97,63
Економія: -0,83 грн
96,80 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (2)
173,16 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Кучурів, вул. Головна, 24-О
Всього: упаковка (2)
172,63 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 70
Всього: упаковка (1)
135,39
Економія: -1,40 грн
133,99 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
135,05 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 31
Всього: упаковка (1)
173,26
Економія: -0,74 грн
172,52 грн