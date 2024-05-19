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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ" 500 мл - Київ (554873) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
232,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (2)
123,96
Економія: -0,65 грн
123,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
161,54
Економія: -1,55 грн
159,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (2)
124,12 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
162,97
Економія: -0,01 грн
162,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
162,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
124,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (2)
124,86
Економія: -1,12 грн
123,74 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (2)
162,81
Економія: -2,03 грн
160,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (2)
162,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
104,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 47
Всього: упаковка (1)
173,35
Економія: -0,68 грн
172,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (2)
171,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
166,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
166,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
125,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
123,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
172,94 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
167,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (2)
167,37
Економія: -1,09 грн
166,28 грн