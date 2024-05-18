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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ "БЛИСКУЧІ ЛОКОНИ" 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (554873) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
125,44
Економія: -1,23 грн
124,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
125,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (2)
161,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
123,49
Економія: -0,32 грн
123,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
162,86
Економія: -1,09 грн
161,77 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
163,06 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
232,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (2)
123,91
Економія: -0,50 грн
123,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
162,59
Економія: -1,45 грн
161,14 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
234,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (2)
125,36 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
234,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (2)
124,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (2)
160,32 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
167,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Брацлав, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
165,86 грн
Здорова родина
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Зачинено
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (2)
167,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
164,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
165,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
106,48 грн