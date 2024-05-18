JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА ДЛЯ ТІЛА "ПЕРЕД СНОМ" 100 г - Харків (555811) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Молочна, 1
Мед-сервіс
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Харків, вул. Сумська, 69
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
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Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека шар@
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Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 73-В
Аптека копійка
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Харків, просп. Перемоги, 75-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Економ аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Богодухів, пл. Незалежності, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А