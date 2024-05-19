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АМАРЕЛІН супозиторії, №10 - Львів (569871) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
422,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
493,43
Економія: -31,63 грн
461,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
480,99
Економія: -49,98 грн
431,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
422,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
547,99
Економія: -116,98 грн
431,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
456,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
425,48
Економія: -20,38 грн
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
491,55
Економія: -28,50 грн
463,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
456,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
559,99
Економія: -128,98 грн
431,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
456,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
591,99
Економія: -160,98 грн
431,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
422,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -51,98 грн
431,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
516,99
Економія: -85,98 грн
431,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
456,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
456,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
427,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
456,40 грн