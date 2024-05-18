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АМАРЕЛІН супозиторії, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (569871) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
516,36
Економія: -70,53 грн
445,83 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
502,69
Економія: -57,28 грн
445,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
456,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
499,99
Економія: -69,03 грн
430,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
456,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
456,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
421,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
520,79
Економія: -64,48 грн
456,31 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
511,86
Економія: -64,59 грн
447,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
456,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
422,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
456,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
456,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
456,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
496,26
Економія: -41,36 грн
454,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
528,67
Економія: -73,17 грн
455,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (124)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
456,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
517,32
Економія: -60,99 грн
456,33 грн