Барвітон розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці, №10 - Харків (552027) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: ампула (4)
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Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: ампула (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Всього: ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Наявність на 2024-05-21 - 19:00