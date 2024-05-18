Барвітон розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (552027) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 71 аптеці
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Наявність на 2024-05-20 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Дніпро, вул. Ближня, 31
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Всього: упаковка (38)
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Дніпро, вул. Робоча, 152
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Не болей! семья аптек
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (38)
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
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Всього: упаковка (38)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (38)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (38)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Наявність на 2024-05-21 - 12:00