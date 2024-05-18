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БАНДАЖ ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ З ЕЛАСТИЧНОЮ ФІКСУЮЧОЮ ЗАТЯЖКОЮ WELLCARE 62021 розмір M, №1 - Харків (561565) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
292,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
335,64 грн
В інших містах:
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом