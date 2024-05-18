БАНДАЖ ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ З ЕЛАСТИЧНОЮ ФІКСУЮЧОЮ ЗАТЯЖКОЮ WELLCARE 62021 розмір M, №1 - Харків (561565) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом