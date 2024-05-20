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Бетайод Плюс спрей для ротової порожнини флакон 30 мл, №1 - Одеса (491213) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
68,80
Економія: -10,06 грн
58,74 грн
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
71,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
71,00
Економія: -16,00 грн
55,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (1)
71,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
Всього: упаковка (1)
70,21
Економія: -16,44 грн
53,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Всього: упаковка (1)
64,90
Економія: -11,13 грн
53,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (1)
60,11
Економія: -6,34 грн
53,77 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
58,50
Економія: -1,75 грн
56,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
65,64
Економія: -11,87 грн
53,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
65,61
Економія: -11,84 грн
53,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
65,03
Економія: -11,26 грн
53,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
61,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
61,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
61,93 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (2)
71,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
71,80
Економія: -18,03 грн
53,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
Всього: упаковка (2)
72,32
Економія: -18,55 грн
53,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (1)
65,03
Економія: -11,26 грн
53,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (2)
63,14
Економія: -9,37 грн
53,77 грн