Бетайод Плюс спрей для ротової порожнини флакон 30 мл, №1 - Одеса (491213) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А