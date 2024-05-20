Бетайод Плюс спрей для ротової порожнини флакон 30 мл, №1 - Львів (491213) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Подорожник
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Сарни, вул. Європейська, 39
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Глухова, 15
Аптека24
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Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 4