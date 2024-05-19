Бетайод Плюс спрей для ротової порожнини флакон 30 мл, №1 - Київ (491213) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
В інших містах:
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 4
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Глухова, 15
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 39
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27