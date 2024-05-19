Бетайод Плюс спрей для ротової порожнини флакон 30 мл, №1 - Харків (491213) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
В інших містах:
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 4
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Глухова, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2