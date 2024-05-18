Банбакт® супозиторії вагінальні 100 мг стрип, №3 - Харків (515698) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 176 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90