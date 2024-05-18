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Банбакт® супозиторії вагінальні 100 мг стрип, №3 - Харків (515698) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
369,91
Економія: -39,45 грн
330,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
348,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
343,98
Економія: -18,87 грн
325,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
345,91 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
346,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
424,80
Економія: -109,80 грн
315,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
346,83 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
406,40
Економія: -91,10 грн
315,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
351,99
Економія: -44,27 грн
307,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
346,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
359,20
Економія: -29,55 грн
329,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
345,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
349,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
347,11 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
364,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -33,27 грн
307,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
346,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (3)
347,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
335,54 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
384,14 грн