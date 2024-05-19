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APIVITA КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СУХОЇ ТА ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ РУК ЗІ ЗВІРОБОЄМ ТА БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ 50 мл - Львів (556043) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
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Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
291,38
Економія: -9,06 грн
282,32 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Всього: упаковка (1)
309,26 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (2)
288,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом