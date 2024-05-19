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APIVITA КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СУХОЇ ТА ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ РУК ЗІ ЗВІРОБОЄМ ТА БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ 50 мл - Київ (556043) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
286,76
Економія: -18,56 грн
268,20 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Всього: упаковка (1)
309,26 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (2)
288,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом