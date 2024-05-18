Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 286,76 Економія: -18,56 грн 268,20 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Камінь-Каширський, пл. Культури, 15 Всього: упаковка (1) 309,26 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (2) 288,58 грн