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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл - Львів (543649) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
42,94
Економія: -2,34 грн
40,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (9)
44,34
Економія: -3,41 грн
40,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (2)
45,84
Економія: -7,19 грн
38,65 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (2)
44,13
Економія: -5,23 грн
38,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (2)
42,47
Економія: -2,32 грн
40,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
42,43
Економія: -1,53 грн
40,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
41,64
Економія: -2,34 грн
39,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 87
Всього: упаковка (1)
43,03
Економія: -2,43 грн
40,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (4)
39,33
Економія: -2,57 грн
36,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
Всього: упаковка (3)
39,57
Економія: -1,97 грн
37,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (2)
42,22
Економія: -2,76 грн
39,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (2)
38,72
Економія: -1,23 грн
37,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (2)
40,83
Економія: -2,38 грн
38,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
Всього: упаковка (2)
42,45
Економія: -2,15 грн
40,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (5)
44,66
Економія: -5,46 грн
39,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 12
Всього: упаковка (2)
39,62
Економія: -4,55 грн
35,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всього: упаковка (3)
43,53
Економія: -2,08 грн
41,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 15
Всього: упаковка (1)
43,05
Економія: -2,15 грн
40,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (8)
43,74
Економія: -4,50 грн
39,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
Всього: упаковка (1)
42,57
Економія: -2,27 грн
40,30 грн