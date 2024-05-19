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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукAPIVITA ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА МЕДОМЦіни в аптеках

APIVITA ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА МЕДОМ 50 мл - Київ (556032) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
324,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
271,65 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
323,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
339,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
338,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
318,75 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
279,84 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (2)
295,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (2)
274,56 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (3)
293,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
339,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (1)
319,79 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
316,80 грн
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
313,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
318,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
259,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
338,84 грн