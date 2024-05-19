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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ МІЦЕЛЯРНИЙ ГЕЛЬ 270 мл - Львів (556440) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
205,15
Економія: -21,21 грн
183,94 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
185,00 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
185,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
185,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
185,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
159,52
Економія: -7,64 грн
151,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
199,74
Економія: -26,02 грн
173,72 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
185,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
185,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
185,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
185,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
185,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
201,90
Економія: -22,26 грн
179,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
185,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
185,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
186,03
Економія: -12,22 грн
173,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
168,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
185,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
185,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
185,00 грн