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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ МІЦЕЛЯРНИЙ ГЕЛЬ 270 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (556440) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
201,17
Економія: -27,07 грн
174,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
160,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
223,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
223,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
203,73
Економія: -32,68 грн
171,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
168,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
156,68
Економія: -4,80 грн
151,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (2)
168,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
160,50 грн