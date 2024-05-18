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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ МІЦЕЛЯРНА ВОДА 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (556352) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
163,23
Економія: -22,12 грн
141,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
141,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
191,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
152,43
Економія: -23,39 грн
129,04 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
141,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
144,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
141,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
141,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
141,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
191,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
141,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
141,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
141,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
144,24 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
141,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
141,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
163,75
Економія: -19,47 грн
144,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
141,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
144,24 грн