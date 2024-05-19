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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSTOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ/НІЧЦіни в аптеках

STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ/НІЧ 50 мл - Київ (556350) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 513 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
221,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (6)
286,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
251,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
252,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
221,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
238,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
286,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
264,27
Економія: -40,87 грн
223,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
230,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
286,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
227,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
225,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
262,74
Економія: -48,07 грн
214,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
285,66
Економія: -49,95 грн
235,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
284,61
Економія: -48,90 грн
235,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
204,35
Економія: -6,13 грн
198,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
221,90 грн