Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSTOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ/НІЧЦіни в аптеках

STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ/НІЧ 50 мл - Харків (556350) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
228,32
Економія: -21,76 грн
206,56 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
262,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
282,64
Економія: -32,08 грн
250,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
226,48 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
203,40 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
260,31 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
227,22 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
213,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
226,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
262,55
Економія: -29,48 грн
233,07 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
227,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
215,32 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
222,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
226,82
Економія: -30,58 грн
196,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
251,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
252,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
228,73 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
228,03 грн