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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ/НІЧ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (556350) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
284,53
Економія: -38,29 грн
246,24 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
213,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
286,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
262,30
Економія: -40,01 грн
222,29 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
213,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
216,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
276,50
Економія: -48,73 грн
227,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
213,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
253,70
Економія: -33,37 грн
220,33 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
288,14
Економія: -46,22 грн
241,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
254,83
Економія: -23,44 грн
231,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
259,92
Економія: -30,74 грн
229,18 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
254,65
Економія: -20,06 грн
234,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
216,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
229,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
213,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
261,62
Економія: -36,72 грн
224,90 грн