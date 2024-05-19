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АКВА СОЛІН аерозоль 125 мл для догляду за порожниною носа і носоглотки - Київ (715556) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (12)
291,22
Економія: -17,67 грн
273,55 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (8)
281,02
Економія: -7,47 грн
273,55 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (5)
298,36
Економія: -24,81 грн
273,55 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (4)
297,26
Економія: -23,71 грн
273,55 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (13)
290,52
Економія: -16,97 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (7)
295,48
Економія: -21,93 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (6)
293,65
Економія: -20,10 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (8)
298,41
Економія: -24,86 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (8)
301,06
Економія: -27,51 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (16)
295,71
Економія: -22,16 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (9)
297,23
Економія: -23,68 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (7)
298,22
Економія: -24,67 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (11)
297,79
Економія: -24,24 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (12)
294,24
Економія: -20,69 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (5)
276,94
Економія: -3,39 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (18)
298,89
Економія: -25,34 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (3)
274,57
Економія: -1,02 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (4)
274,28
Економія: -0,73 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (6)
296,27
Економія: -22,72 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (15)
299,37
Економія: -25,82 грн
273,55 грн