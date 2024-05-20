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АКВА СОЛІН спрей 45 мл для догляду за порожниною носа і носоглотки - Одеса (555188) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (12)
185,13
Економія: -15,37 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (6)
182,98
Економія: -13,22 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
185,36
Економія: -15,60 грн
169,76 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (7)
181,48
Економія: -11,72 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
183,26
Економія: -13,50 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (4)
183,51
Економія: -13,75 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (7)
183,98
Економія: -14,22 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (6)
187,25
Економія: -17,49 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
184,19
Економія: -14,43 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
183,26
Економія: -13,50 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
185,75
Економія: -15,99 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (4)
180,86
Економія: -11,10 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
185,87
Економія: -16,11 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (6)
184,08
Економія: -14,32 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (4)
181,63
Економія: -11,87 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (5)
183,31
Економія: -13,55 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (8)
183,30
Економія: -13,54 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (3)
186,11
Економія: -16,35 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (3)
181,30
Економія: -11,54 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (4)
186,66
Економія: -16,90 грн
169,76 грн