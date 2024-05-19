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АКВА СОЛІН спрей 45 мл для догляду за порожниною носа і носоглотки - Київ (555188) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (6)
180,72
Економія: -10,96 грн
169,76 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (9)
186,99
Економія: -17,23 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (9)
185,15
Економія: -15,39 грн
169,76 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (5)
184,47
Економія: -14,71 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (7)
180,71
Економія: -10,95 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (5)
180,29
Економія: -10,53 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (7)
183,37
Економія: -13,61 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (6)
182,23
Економія: -12,47 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (11)
185,19
Економія: -15,43 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (5)
181,63
Економія: -11,87 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
186,83
Економія: -17,07 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (7)
183,51
Економія: -13,75 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (8)
184,45
Економія: -14,69 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (4)
185,06
Економія: -15,30 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (7)
184,80
Економія: -15,04 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (12)
182,60
Економія: -12,84 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
184,28
Економія: -14,52 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (6)
185,48
Економія: -15,72 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (6)
182,70
Економія: -12,94 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (4)
180,51
Економія: -10,75 грн
169,76 грн