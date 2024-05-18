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PURE SKIN ТОНІК 60 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526367) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
897,39
Економія: -75,33 грн
822,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
940,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
902,26
Економія: -32,36 грн
869,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
961,21
Економія: -78,34 грн
882,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
940,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
961,75
Економія: -185,70 грн
776,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
954,54
Економія: -178,49 грн
776,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (4)
941,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
974,44
Економія: -71,79 грн
902,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
948,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
948,88
Економія: -74,23 грн
874,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
897,35
Економія: -50,95 грн
846,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
971,71
Економія: -150,01 грн
821,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
783,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
906,78
Економія: -167,36 грн
739,42 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
822,70
Економія: -75,72 грн
746,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
975,81
Економія: -129,71 грн
846,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
942,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
952,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
943,41 грн