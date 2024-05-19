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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИ ПОТОВИДЕЛЕННЯ ПІД ПАХВАМИ 40 мл - Львів (871312) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
484,54
Економія: -2,12 грн
482,42 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
482,37
Економія: -0,02 грн
482,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (2)
487,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
483,55
Економія: -1,19 грн
482,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
487,27
Економія: -3,22 грн
484,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (3)
429,34
Економія: -0,69 грн
428,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (2)
431,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (4)
480,33
Економія: -2,12 грн
478,21 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (1)
485,81 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
486,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
486,34
Економія: -1,18 грн
485,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (3)
486,42
Економія: -7,02 грн
479,40 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (5)
487,15
Економія: -4,96 грн
482,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
483,89
Економія: -0,58 грн
483,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (2)
487,03
Економія: -0,06 грн
486,97 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
487,08
Економія: -7,25 грн
479,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (2)
479,08 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Делятин, вул. 16-го Липня, 297-Б
Всього: упаковка (1)
487,90
Економія: -7,96 грн
479,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (4)
487,87
Економія: -8,67 грн
479,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 65
Всього: упаковка (1)
486,39
Економія: -4,38 грн
482,01 грн