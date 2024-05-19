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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИ ПОТОВИДЕЛЕННЯ ПІД ПАХВАМИ 40 мл - Київ (871312) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (4)
482,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (2)
486,89
Економія: -8,43 грн
478,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
482,52
Економія: -3,65 грн
478,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
483,65 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
481,46
Економія: -0,62 грн
480,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 65
Всього: упаковка (1)
486,41
Економія: -1,23 грн
485,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (3)
430,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (2)
483,37
Економія: -0,84 грн
482,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
481,88
Економія: -1,69 грн
480,19 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (5)
482,17
Економія: -2,04 грн
480,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
486,77
Економія: -6,01 грн
480,76 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (1)
482,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (3)
485,07
Економія: -2,65 грн
482,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (4)
486,91 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
485,67
Економія: -4,22 грн
481,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
485,05
Економія: -6,38 грн
478,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
483,23
Економія: -0,80 грн
482,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
484,97
Економія: -2,31 грн
482,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (2)
485,92 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 297-Б
Всього: упаковка (1)
484,21
Економія: -0,52 грн
483,69 грн